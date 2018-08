GiordanaFacchini a Libri nel borgo antico

Giordana Facchini, 15 anni barese, presenterà il suo primo libro “Time Run” a Libri nel Borgo Antico, la rassegna che ogni fine agosto accoglie scrittori e appassionati di lettura nelle piazze e tra i vicoli di Bisceglie.

Sabato 25 agosto, in largo Piazzetta alle 21.40, la giovane scrittrice in erba parlerà del suo libro, nato per caso sulla piattaforma digitale Wattpad per dare libero sfogo alle paure e alle fantasie adolescenziali. La vita, la morte, l’amicizia, l’amore, tutto ruota intorno ad Ametista - la protagonista del libro - il suo amore di sempre Opale, il rapporto con la nonna Ossidiana che le trasmette poteri magici e la consapevolezza del suo ruolo nel mondo.

Un libro - edito da Wip Edizioni - snello che si legge tutto d’un fiato, esattamente come l’ha scritto la sua giovane autrice, alunna del liceo scientifico Scacchi, appassionata di sport (nuoto, ginnastica ritmica, taekwondo, pallavolo), musica e letteratura.

Giordana è uno dei giovani talenti in erba scelti da Libri nel Borgo Antico per prendere parte al salotto letterario all’aperto che dal 24 al 26 agosto animerà Bisceglie.

A moderare l’incontro, che è pubblico e gratuito, la giornalista Irene Tedone.