Incontri e dibattiti a Castellana per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" - istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 e in onore della quale hanno luogo, ogni anno e in tutto il globo, eventi dedicati al contrasto alla violenza di genere, l’associazione di promozione sociale ViviCastellanaGrotte rinnoverà il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere grazie al supporto dell’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Castellana-Grotte, del Centro Antiviolenza Andromeda e dell’Ambito Territoriale Sociale di Putignano. Sin dal 2013, infatti, il sodalizio è impegnato nella costante attività informativa e nella proposta di pubblici eventi sul tema. In particolare, si mira a dare vita a manifestazioni che vedano al centro tematiche come l’educazione di genere, il divario nelle possibilità educativo-professionali, gli stereotipi nella comunicazione, l’empowerment femminile, l’emersione di risorse latenti, l’autodeterminazione e lo sviluppo del potenziale personale.

Costante, pure, è la volontà di coinvolgere gli istituti scolastici, di portare tra i ragazzi i temi di discussione che gravitano attorno a questa data, adottando gli opportuni registri e le idonee modalità. Per l’edizione annuale, nella giornata di lunedì 25 novembre 2019 sono in programma due iniziative.

Dalle ore 9:00, centocinquanta alunne e alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado cittadine saranno protagonisti di un momento di crescita e confronto presso il Museo speleologico ''Franco Anelli'' delle Grotte di Castellana. L’incontro, coordinato da Daniela Lovece - direttrice responsabile di ViviCastellanaGrotte, si aprirà con l’esibizione di Mariano Casulli, recente autore della ballata ‘’Scappi via’’, storia di un rapporto violento. A seguire, saluti istituzionali di Maurizio Tommaso Pace, assessore comunale ai Servizi sociali e Anita Paolillo, responsabile settore II, assistente sociale specialista del Comune di Castellana-Grotte, componente dell’équipe abuso e maltrattamento dell'Ambito territoriale di Putignano. Spazio, poi, all’ospite speciale di quest’edizione, la brillante giornalista RAI, autrice e docente Cinzia Tani. A partire dal suo ‘’Darei la vita’’, Rizzoli editore, storie di donne di uomini celebri, con la preziosa collaborazione di Anna Valentina Caprioli, psicologa del Centro Antiviolenza “Andromeda” di Noci, si affronteranno temi di scottante attualità quali le disparità di opportunità professionali, le discrasie tra talento e ruolo, la valorizzazione delle competenze e delle aspirazioni. A fine manifestazione, dono di copie de ''Darei la vita'' alle scolaresche.



Alle ore 19:00, presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale di Castellana-Grotte, pubblico dibattito sui temi legati alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In apertura, esibizione de ''Matrilineare'', duo composto dalla madre, Francesca Lippolis, violoncellista e da Sofia Elefante, la figlia, al pianoforte.

A seguire, interventi di Francesco De Ruvo, sindaco di Castellana-Grotte, Maurizio Tommaso Pace, assessore comunale ai servizi sociali, Anita Paolillo, responsabile settore II Sicurezza sociale, Adriana Mazzarisi, già giudice onoraria Tribunale dei minorenni e assistente sociale specialista, Anna Valentina Caprioli, psicologa del Centro Antiviolenza ‘’Andromeda’’ di Noci.

Gradita presenza dell’edizione 2019 sarà ancora Cinzia Tani, autrice, docente e giornalista RAI. A parlare della loro condizione di donne impegnate nella professione, Gaia Micca Longo, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Bari e Angela Topputi, imprenditrice nel settore della grande distribuzione organizzata.

A moderare, Daniela Lovece, direttrice responsabile di ViviCastellanaGrotte.



In parallelo, nei luoghi degli eventi, ‘’Il cammino delle donne’’ mostra sul tema del gruppo fotografico Pro Loco “don Nicola Pellegrino” da un’idea di Donato Caputo.



Per ogni informazione: email info@vivicastellanagrotte.it - cell. 339-1241657