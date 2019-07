Gita in barca a Mola e Polignano

Domenica 28 ore 19.00 faremo uno speciale viaggio durante il quale le nostre guide saranno pronti a svelarti i segreti nascosti dietro ogni angolo della nostra costa! Allora, sei pronto per il richiamo delle sirene? Molte sono le leggende e le storie che ascolterai. Le torri di avvistamento realizzate nel 1500, l’abbazia di San Vito, il Castello di Mola, etc.



Durante il tour verrà data la possibilità di immergersi nella splendida zona marina detta delle “Piscine” e vi verrà offerto un trancio della speciale focaccia barese.



Età minima partecipanti: 8 anni. Numero massimo partecipanti: 10.



Costo: 30 euro - Ridotto a 15€ per i minori sino a 14 anni - Gratuito per i bambini sotto i 10 anni



Punto d'incontro: Porto Mola di Bari c/o circolo Dafne



Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono.