A Polignano a Mare arriva l'evento più goloso dell'Estate: GNAM! Festival Europeo del Cibo di Strada

Arriva a Polignano a Mare, l'evento più goloso dell'ESTATE: GNAM! Festival Europeo del Cibo di Strada, con le sue golose isole gastronomiche permetterà ai visitatori di gustare i migliori cibi di strada italiani e internazionali, cucinati, raccontati e preparati dal vivo.

1. Clicca su "Parteciperò"

2. Condividi l'evento sulla tua pagina

3. Scrivi il tuo nome + numero partecipanti nella pagina evento di GNAM!



aPPUNTAMENTO in Largo Grotta Ardito per vivere un evento tutto da gustare



INGRESSO GRATUITO



Gli orari:

- Venerdì dalle ore 18.00 alle ore 24.00

- Sabato dalle ore 18.00 alle ore 24.00

- Domenica dalle ore 18.00 alle ore 24.00

- Lunedì dalle ore 18.00 alle ore 24.00







Per maggiori informazioni:

info@gnamfest.com

www.gnamfest.com