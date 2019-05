Grafite al BGeeK 2019 con Luca Maresca firma della Marvel

“Divertimento e Condivisione”. Anche quest’anno Grafite rinnova la sua partecipazione al BGeek l’evento barese che si svolgerà sempre presso la Fiera del Levante i prossimi 1 e 2 giugno, ma in una veste rinnovata e ribattezzatosi per l’occasione Festival dell’Immaginazione. Per l’edizione 2019 la scuola ha pensato di accogliere i visitatori e gli appassionati di disegno e fumetto all’interno di spazi ancora più grandi. Molte le attività che verranno proposte, segno tangibile dell’impegno profuso da tutto lo staff Grafite. Ospite d’onore dello stand sarà Luca Maresca uno dei nomi in rapida ascesa del panorama fumettistico italiano avendo firmato recentemente per la Marvel fra gli altri Asgardiani della Galassia e Spider-man – Far From Home Preludio, un vero e proprio prologo della pellicola in uscita a breve. Luca sarà disponibile per sketch e dediche e sarà protagonista di una estemporanea live oltre che di un talk a lui dedicato in cui approfondiremo il suo percorso professionale. La novità di quest’anno, nata in virtù della duratura partnership fra Grafite e Bgeek, è l'Area Kids, uno stand interamente dedicato ai più piccoli, nel quale il team della scuola gestirà una serie di attività legate al disegno.

L’Ospite

Luca Maresca è nato nel 1983 a Salerno dove vive e lavora. Si è diplomato in “Grafica e Fotografia Pubblicitaria” e ha illustrato libri e alcuni inserti per “Il Mattino” di Salerno. Ha frequentato per tre anni la Facoltà di Beni Culturali per poi passare alla Facoltà di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Esordisce come disegnatore professionista nel 1998 su John Doe (Editoriale Eura/Aurea) realizzando il numero 69. 81 e 84, e un “trapassati” per Skorpio. Nel 2013 approda alla Sergio Bonelli Editore sulla serie Orfani per la quale firma il numero 5 della prima serie “L’Uomo con il Fucile”, il numero 2 della seconda serie Ringo “Nulla per Nulla” e il numero 4 della terza serie Nuovo Mondo “Benvenuto nella Giungla”. Nel 2017 disegna il numero 7 di Martin Mystère – Le Nuove Avventure a Colori intitolato “Dalla Terra alla Luna” e alcune tavole dei numero 8 e 12. Nel 2018 ritorna su Orfani per l’ultima serie Sam di cui firma il numero 5 “Duello al Sole” e il numero 10 “Guerra Civile.” Sempre nel 2018 inizia la sua collaborazione con la Marvel.

Le Iscrizioni e il nuovo Corso di Illustrazione

Come consuetudine in concomitanza del Bgeek si aprono le Iscrizioni per tutte e tre le sedi Bari, Taranto e Lecce per l’anno accademico 2019/20. Chi si iscriverà durante la fiera riceverà uno sconto sul costo totale dell’anno accademico. Mai come quest’anno l’offerta sarà particolarmente ricca con il corso Triennale di Fumetto che verrà affiancato dal nuovissimo corso Biennale di Illustrazione che per l’occasione verrà presentato in fiera. Il corso biennale è aperto a chi ha già le basi del disegno e vuole approcciarsi a quella che è l’illustrazione a 360°. Gli allievi potranno conoscere l’illustrazione editoriale in tutte le sue applicazioni: Albi illustrati, l’illustrazione da rivista, l’illustrazione scolastica e, di conseguenza, il rapporto testo-immagine. Le lezioni serviranno anche a spiegare che l’illustratore è parte di un gruppo col quale dialogare.

Il team

Grafite sarà presente al Bgeek 2019 con i suoi docenti professionisti: Gian Marco De Francisco (BeccoGiallo, 001 Edizioni, Edizioni Voilier), Fabrizio Malerba (Edizioni Voilier), Andres J. Mossa (Marvel), Giuseppe Latanza (Cronache di Topolinia), Domenico Sicolo (Bompiani), Rosario Raho (Sergio Bonelli Editore) Giuseppe Sansone (Disney), Benedetto Gemma (Sagoma Editore), Andrea Dentuto (mangaka), Alessio Fortunato (Sergio Bonelli Editore), Micaela Tamgorra (Sceneggiatrice), Marisa Vestita (Ilustratrice), Carla Indipendente (Illustratrice), Laura Fusco (Illustratrice). I “Prof” si cimenteranno in varie attività, saranno a disposizione per sketch e firme e affiancheranno gli studenti nelle estemporanee di disegno durante le due giornate della manifestazione.

La scuola “Grafite”.

“Grafite, Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione” è la prima e unica scuola triennale in Puglia pensata per disegnatori e creativi di tutte le età. E’, a tutti gli effetti, un polo di respiro regionale per quanto concerne la formazione nel fumetto e nell’illustrazione tradizionale e digitale. La Scuola ha tra i suoi insegnanti un pool di professionisti delle più importanti case editrici seriali e autoriali. L’offerta didattica di Grafite permette ai propri allievi, un elevato grado di specializzazione nelle arti visive, il fumetto, la grafica 2D/3D con annesso mondo dell’animazione, coniugando le arti tradizionali con le più recenti tecniche digitali.

Per conoscere ogni dettaglio sulla partecipazione di Grafite al BGeek, è possibile consultare il sito www.grafitefumetto.it o la pagina facebook.com/Grafite.Grafica.e.Fumetto.