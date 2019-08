A Rutigliano la proiezione del film Green book per la 9^ edizione di 'Cinema sotto le Stelle'

Per la 9^ edizione di «Cinema sotto le Stelle», a cura di Radio Canale 103 e dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, è in programma Lunedì 5 Agosto alle ore 21 in Piazza Colamussi, con ingresso libero, la proiezione del film «Green Book» (Usa, 2018) di Peter Farrelly con Viggo Mortensen, Mahershala Alì, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco.

IL FILM

L’amicizia tra un buttafuori e un pianista talentuoso che sta per partire per un tour in giro per l’America.

Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 3 Premi Oscar, 5 candidature e vinto 3 Golden Globes.

COMUNE DI RUTIGLIANO

Città d’Arte

www.comune.rutigliano.ba.it

LUNEDÌ 5 AGOSTO

«Cinema sotto le Stelle» - 9^ Edizione

«GREEN BOOK»

Film di PETER FARRELLY

Con VIGGO MORTENSEN, MAHERSHALA ALÌ, LINDA CARDELLINI, SEBASTIAN MANISCALCO