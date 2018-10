Halloween Night - due notti da incubo a Castellana Grotte

Notte Horror all' Antica Roma pub pizzeria di Castellana Grotte con camerieri zombie e ambientazioni dark, per due serate da MORIREEEHH!



Tieni gli occhi bene aperti, ogni angolo del pub nasconde inquietanti personaggi e qualche scherzetto di troppo...siete pronti a sfidare le vostre paure più nascoste???

Ogni 3 sfortunati ospiti 1 gadget mostruoso in omaggio. menù alla carte e supplemento sul coperto per la serata speciale ( € 2.50)

dal 26 ottobre nuova pizza Halloween - mostruosamente buona e menu baby "Happy Pizza Halloween" special edition a € 6.90



box e gadget mostruoso con colori e tovaglietta da colorare e una casetta stregata di carta da costruire.



prenotate subito il vostro posto da incubo al 328.5362878

o tramite APP ANTICA ROMA

clicca qui e scaricala subito https://goo.gl/B1gS3D



Sconsigliato a bambini piccoli, donne in gravidanza, persone deboli di cuore o facilmente suggestionabili.