Happy Steamdead mr. king per la rassegna Babele Coming Back

Della Compagnia Formediterre, dove storia dell’umanità, teoria dell’informazione e scienza quantistica si incontrano allo scopo di cercare una soluzione alla decadenza sociale e ambientale che si manifesta sul nostro pianeta.



Babele Coming Back, con la direzione artistica di Mimmo Mongelli e la direzione organizzativa di Antonella Maddalena, è stata preceduta nei mesi scorsi dall’anteprima Malizia – Povera Ofelia, Povera Lilì! – Recita con fantasmi. La rassegna ruota intorno alla proposizione di spettacoli su testi di autori contemporanei, che siano elaborazioni di grandi classici del teatro o di opere letterarie, attraverso l’interazione con altri linguaggi artistici, dal cinema alle arti figurative. Per questo la rassegna è anche uno spazio di riflessione su quei personaggi della scena del secolo scorso che abbiano saputo frequentare più ambiti, come Pasolini e Carmelo Bene, ispiratore dello spettacolo Malizia.



“Happy Steamdead Mr. King”, in programma venerdì 18 maggio 2018 alle ore 21:00, è il secondo appuntamento della rassegna (regia e musiche di Antonio Minelli, scenografia di Ninni Delia, interpreti: Emilio Carruca, Marita De Luca, Luisa Denelli, Alessia Carrieri, Francesca Caramia e lo stesso Minelli). Una commedia quadridimensionale dalle atmosfere surreali e fantastiche (rese dallo stile anglosassone dello steampunk), cognizioni di fisica quantistica e citazioni letterarie internazionali raccontate con la leggerezza di una fiaba. Su tutta l’opera, ispirata a Eugène Ionesco, Ilya Prigogine e alla “Fisica quantistica per poeti” di Leon Lederman e Christopher Hill. Aleggia un tema di fondo: il cambiamento. Gattopardesco, quantistico o alchemico.



Attraverso una sequenza serrata di testo recitato e cantato, si racconta di uno strano regno dove la vecchia regina e il medico di corte decidono la prematura scomparsa del Re e della sua nuova consorte allo scopo di preservare lo status quo economico, politico e sociale. A questo scopo invitano a corte i rappresentanti del popolo (il pubblico) per condividerne scelte e motivazioni. Il re saprà, forse, trovare una via d’uscita…



La rassegna, organizzata dall’associazione culturale Babele, con il sostegno della Regione Puglia (Assessorato all’industria turistica e culturale – Gestione e valorizzazione dei beni culturali) e con il coinvolgimento del Comune di Bari, è in programma nell’auditorium Vallisa con cinque spettacoli e una conferenza, a partire dal 12 maggio (alle 21, biglietto 10 euro; la conferenza alle 19, a ingresso gratuito; info 393.805.8761).

Venerdì 18 maggio 2018 - ore 21:00

HAPPY STEAMDEAD, MR. KING

Per la rassegna “Babele Coming Back”

Auditorium La Vallisa, Bari



