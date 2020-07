Riaprono le porte dell’Inferno di Dante nelle grotte di Castellana con 'Hell in the cave'

Dopo la riapertura delle visite guidate al pubblico e la ripartenza della speciale visita Speleonight, ecco un altro atteso grande ritorno per le Grotte di Castellana (Ba). Si tratta di Hell in the Cave, il più grande spettacolo aereo sotterraneo del mondo, libera rappresentazione del primo canto della Divina Commedia di Dante Alighieri a 70 metri di profondità, che torna in scena sabato 25 luglio (botteghino ore 20:15, inizio spettacolo ore 21:00) dopo alcuni mesi di pausa forzata a causa del lockdown.

Riaprono ufficialmente le porte dell’Inferno nella Grave delle Grotte di Castellana, che si prepara a riaccogliere gli spettatori con qualche variazione e alcune regole in più da seguire per il contenimento del contagio da Covid-19, ma sempre con la priorità di proporre un’esperienza unica e indimenticabile.

Con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo, Hell in the Cave è uno spettacolo sensoriale, che nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante Alighieri. Uno spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci, capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della prima e più grande caverna delle Grotte di Castellana come spazio scenico.

I biglietti per assistere ad “Hell in the Cave”, sono disponibili sul circuito TicketOne o direttamente presso la biglietteria delle Grotte di Castellana. Ad un prezzo speciale, inoltre, è possibile acquistare il biglietto che combina nella stessa giornata la visita completa delle grotte allo spettacolo. Il biglietto combinato è acquistabile solo presso la biglietteria del sito turistico.

Maggiori informazioni telefonando al numero 080.4998221 o scrivendo a segreteria@grottedicastellana. it. Ulteriori notizie sullo spettacolo sono disponibili anche sui canali social ufficiali e sul sito www.hellinthecave.it.