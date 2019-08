Hits! rompi la monotonia

Questo venerdì t-shirt, scarpe comode per tenere il ritmo e voglia di mangiare qualcosa di buono: sei pronto!

Francesca di Coste e Roberto Bob Lisi sanno come portare in terra le stelle della vigilia di San Lorenzo!

Buona musica, buon cibo (niente prosciutto e mozzarella o pasta precotta!), tavolo comodo, e tu con la tua sana voglia di star bene. magari con una frittura di mare o uno spaghetto all'assassina...

Chiamaci allo 0808806355