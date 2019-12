“Hymn to freedom”: Fabio Prota sulle tracce di Oscar Peterson

Una docente di Oscar Peterson definì il suo modo di suonare “un’esperienza di potenza controllata, abilità e delicatezza”.

Oscar Peterson, canadese classe 1925, è stato ed è ancora oggi uno dei più grandi pianisti jazz di tutti i tempi, l’unico a raccogliere l’eredità di Art Tatum.



Fabio Prota proverà a far risuonare alcune fra le più celebri composizioni firmate da Oscar Peterson sfruttando il timbro del pianoforte dei primi del ‘900 presente presso la Libreria Quintiliano di Bari. Fra un brano e l’altro Giulia Calabrese racconterà la vicenda umana e personale del “Maharaja of the keyboard”, come lo definì Duke Ellington.



Appuntamento Sabato 21 dicembre, ore 20:00.

Ingresso Libero