I concerti del lunedì

Il terzo appuntamento con la musica da camera proposto dall’Accademia dei Cameristi si apre con la Sonata in do per viola e pianoforte di Nino Rota dal linguaggio contrappuntistico e armonico che riecheggia tecniche brahmsiane. I diversi temi dei tre movimenti si susseguono in un continuo alternarsi tra i due strumenti che sembrano quasi interrogarsi a vicenda, non perdendo mai quella cantabilità quasi “umana” che ne trascende la forma. Immagini ambigue, armonie e timbri singolari, ardori bizzarri, ormai distanti e sfumati in solitudine, contraddistinguono le Märchenerzählungen op. 132 di Robert Schumann, opera di un compositore maturo che sembra essersi rassegnato all’angoscia. Chiude il programma il magnifico Doppio Concerto op. 88 di Max Bruch, eseguito nella versione cameristica ad opera dello stesso compositore, in cui la cantabilità dei temi affidati alternativamente al clarinetto e alla viola, l’andamento spesso rapsodico e la ricchezza della base armonica rivelano una chiara matrice romantica. Protagonisti della serata tre giovani d’indiscutibile talento interpretativo: Marta Nizzardo (clarinetto ), Daniel Palmizio ( viola ) e Viviana Lasaracina (pianoforte), pluripremiati in concorsi internazionali e strumentisti di consolidata esperienza cameristica. Il trio si esibirà in replica martedì 16 gennaio (ore 20,30) nel Teatro Sociale di Fasano (Brindisi) per l’VIII Stagione di Concerti.

Biglietti: Intero € 10,00 studenti € 5,00 over 65 e diversamente abili € 6,00 info 3477712034 www.accademiadeicameristi.com

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XIX Stagione di musica da camera 2017-2018

I CONCERTI DEL LUNEDI'



LUNEDI’ 15 GENNAIO 2018 ore 20.30 Auditorium Vallisa, Piazza ferrarese 4 Bari

N.ROTA Sonata in do per viola e pianoforte

R.SCHUMANN Marchenerzahlungen op.132

M.BRUCH Doppio Concerto op.88

Marta Nizzardo clarinetto

Daniel Palmizio viola

Viviana Lasaracina pianoforte