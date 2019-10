Il ponte di Gravina scenario di un festival del cinema

Venerdi 4 ottobre, il suggestivo Ponte Acquedotto sarà protagonista della I Edizione del Festival del Cinema, una rassegna filmica che unisce il contesto archeologico e architettonico con la magia della settima arte. L'evento, che si svolgerà proprio lungo il viadotto rendendo tutto molto affascinate e particolare, sarà caratterizzato da un contest di cortometraggi, retrospettive, interventi musicali e premi alla carriera. Iniziativa che fa parte di un grande progetto artistico che sta caratterizzando Puglia, Sicilia e Basilicata in connessione con Matera 2019, tra cui il Festival Verghiano nei sassi. L'evento anticiperà la rappresentazione di Jeli il Pastore, prevista per sabato 5 ottobre, sempre nel medesimo luogo, ove la celebre novella di Giovanni Verga è stata riadattata dal regista Lorenzo Muscoso nella scenografia naturale, portando così il pubblico a vivere la scena. Iniziative promosse grazie al supporto del Sindaco Alesio Valente e il Comune di Gravina che si è unito in questo proposito di connessione tra più Regioni in nome della Cultura e dell'Arte.