Lo Studio Tecnico Gaetano Esposito & Partner, in collaborazione con l'Ing. Pasquale Maurelli, ha organizzato un webinar gratuito che si terrà con modalità a distanza giovedì 25 giugno 2020, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, dal titolo:"Il Consulente tecnico Giudiziario tra regole e prassi all'epoca del CoVid-19 ". Alla tavola rotonda, coordinata dal perito industriale Gaetano Eposito, relazioneranno l’ingegnere Pasquale Maurelli e l’avvocato Paolo Iannone del Foro di Bari. Al riguardo verrà posto l’accento sulla consulenza tecnica, soprattutto se preventiva ai fini della composizione della lite fungendo d'ausilio al giudice per il compimento di singoli atti, ove è richiesto una particolare qualifica e conoscenza specifica che l'insigne giurista Piero Calamandrei aveva già riassunto in passato nel modo seguente:«Il C.T.U. è l’occhiale del giudice, colui che lo aiuta a vedere oltre le proprie conoscenze personali». Sul punto il pensiero giuridico non può fare altro che ricollegarsi alla riflessione di un secondo celebre studioso: Francesco Carnelutti, il quale si era speso per una recisa separazione dell’istituto della perizia da quello della prova, in modo da riconfigurare in senso soggettivo l’istituto attorno all’ausiliario del giudice, ovvero il consulente tecnico. In tale prospettiva, si avrà l’opportunità di ascoltare, da un lato l’esperienza di un consulente tecnico d’ufficio come l’Ing. Pasquale Maurelli che illustrerà i cambianti di settore, anche tecnologici, avuti nell’ambito della consulenza tecnica giudiziaria tra regole e prassi all’epoca del CoVid-19, mentre dall’altro lato della tavola rotonda, seppur da remoto, ci sarà la successiva relazione del giurista Paolo Iannone (autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche vantando, altresì, più di settanta relazioni a convegni con citazioni di opere riportate anche nel Polo Bibliotecario Parlamentare di Camera e Senato) che si soffermerà sulle prime ordinanze giudiziali di merito riguardanti giuramenti a distanza del consulente tecnico d’ufficio e ammissione della trattazione scritta da remoto delle cause, tra sospensione straordinaria dei termini processuali e ripresa lavorativa di tutte le professioni intellettuali post lockdown in Italia all’epoca del Coronavirus. La conferenza telematica avrà come obiettivo ultimo consegnare al pubblico da casa una sorta di linea guida verso un cambiamento tecnologico che, probabilmente, potrebbe proseguire anche al termine dell’attuale pandemia. Il seminario verrà svolto esclusivamente in modalità on line. Per iscriversi cliccate sul link qui sotto: https://www.academyinfortunisticastradale.it/prodotto/webinar-gratuito-il-consulente-tecnico-25-giugno-2020/