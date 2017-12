"Il faso quotidiano - live" i cabaret di Otto e mezzo

7º appuntamento e della rassegna

“RIDIAMO! Una risata li spazzerà via!”



È il momento dei “padroni di casa” il duo Otto&Mezzo (Titta Rizzo e Alessandro Schino) nello spettacolo di cabaret ispirato al loro programma radiofonico di grande successo

“IL FALSO QUOTIDIANO - l’unica certezza è il dubbio” (dal lunedì al bene di su Radio Made in Italy)



Uno spettacolo vario e completo, divertente e pungente!



UNICA REPLICA

Sabato 30 ore 21.30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

371 3739078



Teatro Osservaorio

Via Trento 12 Bari



CIRONIKE

promozioni artistiche



MEDIA PARTNER RADIO MADE IN ITALY

102.3 FM (streaming www.radiomadeinitaly.it)



(Ingresso su prenotazione riservato ai soci dell’Ass. Cult. Teatro Osservatorio. Tesseramento gratuito in sede)