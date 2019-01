SABATO 19 GENNAIO al via la seconda parte della rassegna "RIDIAMO! Una risata li spazzerà via!" 2018-19

In scena il NUOVO spettacolo di CABARET di ALESSANDRO SCHINO "i 10 GUAI del nostro tempo...oltre i RISVOLTINI

(riflessioni tragicomiche su cataclismi moderni)". Uno spettacolo in cui si ride (e si riflette) su alcuni dei "cataclismi" del nostro tempo...



Scritto da

Alessandro Schino

con Alessio Tagliento

(autore di Zelig, Colorado, Quelli che il calcio, ecc..)



Prima dello spettacolo verranno offerti a tutti TARALLUCCI & VINO!

(...che non guasta mai!)



Teatro OSSERVATORIO

Via Trento 12, Bari



INIZIO SPETTACOLO ORE 21.30



Prenotazione OBBLIGATORIA

Info: 371.373.90.78



Evento consigliato da

CIRONIKE SPETTACOLI



MEDIA PARTNER RADIO MADE IN ITALY

102.3 FM (streaming www.radiomadeinitaly.it)



(Ingresso su prenotazione riservato ai soci dell’Ass. Cult. Teatro Osservatorio. Tesseramento gratuito in sede)