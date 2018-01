Il tango a Bari

Sabato 6 gennaio torna Unconventional Tango! Un lungo sabato di Tango.

DOVE: al 12zer03 - City Club in Viale Einaudi , 60 a Bari

ORARIO: dalle 20... hasta romper los zapatos....

TDJ: Unconventional Tango



ALTRO: Ingresso libero, consumazione obbligatoria € 10 (a scelta: analcolici vari, cocktail alcolico, birra o vino e stuzzichini)

Panettone e pandoro a mezzanotte ;-)



PRENOTAZIONI: la prenotazione è OBBLIGATORIA, per organizzare al meglio la sala, ed assicurare ad ognuno di voi un posto a sedere, ma SENZA l'assegnazione del posto da parte nostra.

Chi prima arriva prima sceglie il posto.

Per prenotare tel. 3488791734