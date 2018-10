“Verso il Museo archeologico”: ingresso gratuito nel week-end nei nuovi spazi museali del complesso di Santa Scolastica

Il 12 ottobre 2018, alle ore 18.00, il sindaco Antonio Decaro, inaugura le nuove sale al piano terra del Museo archeologico di Santa Scolastica. In particolare, grazie al completamento del restauro del portico e di alcuni ambienti dell’ex convento, sarà aperta al pubblico la sezione dedicata all’Archeologia di Bari che espone reperti provenienti da scavi effettuati, anche in tempi recenti, in vari luoghi della città. Per l'occasione, nelle giornate di sabato 13 ottobre (dalle ore 10.00 alle ore 17.00) e di domenica 14 ottobre (dalle ore 10.00 alle ore 14.00) l'ingresso è gratuito.