A febbraio J-ax ed Elettra Lamborghini ospiti del centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina

Per la gioia di migliaia di fans, due tra i più amati artisti del panorama musicale italiano saranno ospiti del centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina di Bari. Il nuovo album “ReAle” di J-Ax, uscito venerdì scorso, sarà presentato dal rapper milanese lunedì 3 febbraio alle ore 17.30. L’artista incontrerà i suoi fans per la firma del CD, ma prima regalerà ai presenti un vero e proprio show, con i brani che hanno fatto crescere la generazione degli anni ’90, ed ovviamente canzoni tratte da “ReAle”. Un mini concerto che J-Ax offrirà a tutti i presenti, facendo divertire bambini e adolescenti, ed emozionando gli adulti che lo seguono dagli esordi ed hanno continuato a trovare nei suoi testi il racconto di quel “Reale”, a volte scomodo, a volte difficile, che rispecchia la società in cui viviamo; quella di oggi, di ieri e quella che si prospetta per il domani. Un breve ma intenso live che ha fatto ballare tutti. Per accedere al palco è necessario avere il nuovo album “ReAle” , che può essere acquistato alla Feltrinelli del Centro Commerciale o in altre sedi Feltrinelli. Per ogni CD potrà salire un solo fan e, le foto saranno scattate dal fotografo ufficiale del Centro Commerciale. Non sarà quindi possibile scattare selfie. Di fronte al palco sarà predisposta un’area dedicata alle persone diversamente abili, anziani, donne incinta, alla quale potranno accedervi con un accompagnatore e una copia del CD. Martedì 18 febbraio alle ore 17.00 sarà invece Elettra Lamborghini a riscaldare l’atmosfera nel centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina, in occasione del firmacopie del suo novo album “TWERKING QUEEN EL RESTO ES NADA” in uscita il 14 febbraio, dopo la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Oltre alle 10 tracce di "Twerking Queen" e ad alcune sorprese il disco conterrà "Musica (e il resto scompare)" il brano che Elettra Lamborghini presenterà sul palco del Teatro Ariston scritto e prodotto da Michele Canova, storico produttore di Tiziano Ferro, Jovanotti e grande firma dei più grandi successi del pop italiano, e Davide Petrella, uno degli autori italiani di maggior successo nonché collaboratore di lunga data di Cesare Cremonini. "Musica (e il resto scompare)" è una canzone che mescola ritmi latini, trascinanti e divertenti, su una base catchy e di stampo pop. Ma soprattutto è un brano che vuole dare un chiaro segnale di quella che è la direzione già intrapresa da Elettra con il suo album d’esordio "Twerking Queen", disco d’oro Fimi. L’evento si terrà presso la Feltrinelli del Centro Commerciale e per l’accesso valgono le stesse indicazioni, sopra descritte in occasione della presenza di J-Ax.

