A Rutigliano l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari in Je so' pazzo - Pino Daniele Symphonic

Per «Estat(t)e a Rutigliano 2019», a cura dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo e della Città Metropolitana di Bari, è in programma Lunedì 9 Settembre, alle ore 20, in Piazza XX Settembre, con ingresso libero, il concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari in Je so' pazzo - Pino Daniele Symphonic.

Un omaggio al grande cantautore partenopeo, Pino Daniele, dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana diretta per l’occasione dal maestro Alfonso Girardo, con la partecipazione di Guido Di Leone (chitarra jazz e classica), Max Monno (chitarra elettrica e acustica), Francesco Lomangino (sax tenore, sax soprano, flauto), Vincenzo Gentile (tastiere e pianoforte), Gianluca Fraccalvieri (basso elettrico), Fabio Delle Foglie (batteria) e dei cantanti Francesca Leone, Savio Vurchio e Giuseppe Del Re.