Jolly Mare in concerto all'Officina degli Esordi

Caos ed ordine, riferimenti ed unicità. Un equilibrio difficile a descriversi che nella musica e nei set di Fabrizio è invece perfetto e centrato. Un viaggio che parte dalla disco tricolore, dagli echi della sua infanzia per arrivare dove la profondità del ritmo cosmico riesce a spingersi. Tanti i palchi e i riconoscimenti in Italia ed Europa a riprova del suo talento, un album d’esordio pubblicato per la newyorkese Bastard Jazz carico di groove. Eppure il nostro non tenta la strada facile della riproposizione e si reinventa cimentandosi in sperimentazioni da library music con “Logica Natura” del 2018 inciso su Orbeatize e distribuito da Rush Hour, e remixando magistralmente classici del passato italiano di De Piscopo, Celentano, Morricone, riadattandoli al nostro tempo senza mai perdere di gusto e sofisticatezza.



DJ SET JOLLY MARE dalle ore 22

In apertura Gianpiero Carbonara

Biglietto in prevendita: 7,00 euro + 1,00 d.p.

Biglietto all'ingresso dell'evento: 10,00 euro

Prevendite disponibili su Ticketone