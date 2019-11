Terza tappa del Joy's World Tour Music con Xavier

Terza tappa del Joy's World Tour Music, l’8 Novembre alle ore 21.00, con Xavier, alias Andrea Orsini, l’alieno dell’indie italiano.



One man band, scrive e arrangia i suoi brani guardando al pop elettronico anglosassone e d'oltreoceano. Capace di coniugare chitarra elettrica, sintetizzatori e batteria acustica. Liriche cantate in inglese, melodiche e catchy.

Il suo disco d'esordio è previsto nel 2020 con Rivoluzione Dischi.



Il mondo musicale passa dal Joy’s Pub



Dodici appuntamenti per questa prima parte del Joy's World Tour Music, una rassegna che vedrà come protagonisti artisti di diversa nazionalità e di diversi stili, uniti dalla stessa urgenza di comunicare l’universalità della musica, la sua potenza, la sua capacità di unirci, azzerando le distanze