Jukebox, la pasquetta italiana al Zonaviva

Vieni a trascorrere il pomeriggio di pasquetta in compagnia e con il meglio della musica italiana, selezionata dal nostro Dj Francesco Siciliano.

Un'ottima occasione per tutti coloro che 'che facciamo a pasquetta?', non avete più scuse!

Trascorrete la giornata cantando e ballando in nostra compagnia.

LUNEDÌ 2 APRILE JUKEBOX • LA PASQUETTA ITALIANA

ZONA VIVA - QUASANO (BA)

Dj Set Francesco Siciliano.



MUSICA ITALIANA



PROMO 3 DRINKS A SOLI 10€



INGRESSO LIBERO

START: ORE 17.00



INFO E PRENOTAZIONE TAVOLI:



+39 3473605371 GIANNI

+39 3406116338 BEPPE

+39 3387484412 ANTONIO



#zonavivaquasano #plusevents #lapasquettaitaliana #pasquetta2018



Zona Viva Music Bar

Largo Fontana Vecchia

70020 Quasano (Toritto)

Gallery