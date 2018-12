L'ombra della cometa di Natale al Parco Rurale

Per il 16 Dicembre 2018 non perdete l’occasione di trascorrere una splendida giornata ricca di sorprese!

In attesa de "La Cometa di Natale" proponiamo un pranzo servito nell'ala seicentesca della masseria.



Nel pomeriggio il tour guidato del Parco Rurale con degustazioni di prodotti della nostra tradizione natalizia, preparata nel frantoio ipogeo della torre fortificata Spina Piccola (IX - XV sec.)



Attrazione della serata è "La Cometa di Natale", che si troverà alla distanza minima dalla Terra, perfettamente visibile la sua chioma che è per due volte la dimensione della Luna.

L’uso del telescopio e di sistemi multimediali messi a disposizione dall’Astronomo Michele Mallardi renderà il tutto stupefacente.



PROGRAMMA:

ore 13:00 - Pranzo



ore 16:00 - visita guidata Parco Rurale con degustazione in grotta di castagne, mandarini, pettole dolci, marmellate e tisana

dalle ore 17:00 osservazione della cometa con telescopio



INFO & PRENOTAZIONI

334 9127349 - 080 80 2141

MAIL: info@masseriaspina.it



Ticket adulti

€35 pranzo + tour + degustazione + visione cometa (h 13:00)

€15 tour + degustazione + visione cometa (h 16:00)



Ticket Bambini (da 6 a 12 anni)

€ 20 pranzo + attività

€ 6 solo attività



-MENU'-

Antipasto

Carciofi in pastella

Sformatino di melanzane con cremoso di caciocavallo

Tagliere di salumi e formaggi della Valle d'Itria



Primo Piatto

Strascinate con cime di rapa, colatura di alici e pangrattato



Secondo piatto

Arrosto misto pugliese con patate al forno



-NOTE-

Il Parco dispone di servizi igienici, spazi al coperto e ampio parcheggio.

Il percorso è illuminato, si consigliano scarpe comode.

-------------------

- COME RAGGIUNGERCI -

Dalla Strada Statale 16 ▶ uscita Monopoli Nord

▶ Proseguire in direzione Monopoli per circa 1 km

▶ svoltare a destra nelle colonne tinte di rosso della masseria