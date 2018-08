L'orto di Zoe in "Canzoni scellerate"

Sabato 27 ottobre alle ore 21.00 Palazzo Pesce ospita L’orto di Zoe e le loro Canzoni Scellerate. Un concerto in Puglia con la voce e le percussioni di Roberto Giacoia, la voce e la chitarra di Enzo Granella e il violoncello di Luca Basile. Tre artisti che daranno vita a uno spettacolo di teatro canzone e racconteranno con ironia pungente e acuta sagacia le paure della gente comune, le speranze, l’alienazione e l’indifferenza che caratterizzano i tempi moderni. E così i dodici brani in programma, con i testi scritti da Roberto Giacoia e le note composte da Enzo Granella, diventano le altrettante tappe di un percorso insieme intenso e dissacrante. In perfetto stile de L’orto di Zoe, progetto musicale di un gruppo che ricerca prendendo spunto dai grandi maestri – primo fra tutti Giorgio Gaber – e che propone prevalentemente il repertorio delle canzoni d’autore e del teatro canzone.



Ticket 10 euro



sabato 27 ottobre 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it