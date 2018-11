'La bacchetta magica', primo concerto del november music festival 2018 dell'Eurorchestra

Al via in Vallisa a Bari con il concerto del 19 Novembre il November Music Festival: 4 Concerti diretti da Francesco Lentini, con l’EurOrchestra “Giovane”

Il 19 Novembre Francesco Lentini dirige in Vallisa ,a Bari, il Primo dei 4 Concerti del November Music Festival 2018 . La mini serie, che presenta il logo ”L’EurOrchestra è Giovane!” risponde, secondo i Direttori Artistici della Associazione, Francesco Lentini e Angela Montemurro, all’intento precipuo che si sono prefissi nel momento in cui, ormai vent’anni or sono,hanno istituzionalizzato l’EurOrchestra: la valorizzazione delle tradizioni, della storia musicale e degli esecutori del territorio, la creazione di una orchestra di giovani leve, la sollecitazione a nuove forme di creazione musicale con uno sguardo sempre rivolto al passato, la presentazione dei nuovi interpreti, per agevolare un ricambio generazionale, e poter affidare loro il patrimonio di esperienza maturato in tanti anni di attività”

Questo il titolo del prossimo concerto :

” La bacchetta magica” il 19 novembre: Il concerto si rivolge soprattutto ad un pubblico giovane, ed è basato sulla esecuzione di musiche di autori che vanno dal 600 al 900, come Lully, Vivaldi, Mozart, Haydn, Britten,conducendo un excursus sulla storia della Bacchetta del Direttore d’Orchestra: ” I concerti si rivolgono infatti ad un pubblico sempre più giovane, -afferma il Maestro Lentini - ad uno spettatore bambino che sia possibilmente accompagnato dal bambino che è in ogni spettatore, e noi intendiamo sensibilizzare questo nuovo pubblico alla Musica, anche attraverso una guida all’ascolto che spieghi le terminologie musicali più ostiche, e poi chiarisca quali siano “ i compiti” di ogni esecutore nell’ensemble orchestrale, a partire dal Direttore d’Orchestra stesso, e poi conduca per mano alla realizzazione di uno spettacolo musicale tenuto da una formazione di vari interpreti e strumentisti, che rispondano alla lettura di una partitura musicale”

Questo il Programma della serata

J.B. Lully Marche pour la Ceremonie des Turcs

da Le Borgeois Gentilhomme



A.Vivaldi Concerto in Re minore RV 127

per Orchestra d'archi

Allegro-Largo-Allegro



A.Vivaldi Concerto in la minore RV 522 op.3 n.8

per due Violini e Orchestra d’Archi

Allegro-Larghetto e Spirituoso-Allegro



A.Vivaldi Concerto in Si minore op,3 n.10 Rv 580

per quattro violini e Orchestra d'Archi

Allegro-Largo –Allegro



W.A.Mozart Divertimento in Re magg. kv136

per Archi

Allegro- Andante- Presto



J.HAYDN Andante Cantabile dalla Serenata op.3



B.BRITTEN Sentimental Sarabanda e Pizzicato

dalla Simple Symphony



Violini Solisti:

Umberto Vito Bozza

Miriam Campobasso Elisabetta Palmiotti

Giuseppe Antonio Palmiotti



EurOrchestra da Camera di Bari

Direttore Francesco Lentini