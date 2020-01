La musica da camera fra classicismo e romanticismo, musiche di Beethoven e Brahms a Palazzo Pesce

Sabato 9 maggio 2020 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce vanno in scena le musiche di Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms con il recital dei fratelli Gabriele Ceci al violino e Mirco Ceci al pianoforte.



Un concerto in Puglia per immergersi nelle sonorità dell’Ottocento insieme alla Sonata per violino e pianoforte “La Primavera” di Beethoven, opera apparentemente idillica e mozartiana i cui contrasti in realtà preludono alla monumentale Sonata a Kreutzer, e alla Sonata per violino e pianoforte Op. 78 n. 1 di Johannes Brahms, detta “Sonata della pioggia” perché costruita interamente su motivi del “Lied della pioggia” dello stesso Brahms. Un programma interamente affidato alla maestria e alla sensibilità artistica di Gabriele Ceci, Primo Violino dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, formatosi sotto la guida di Salvatore Accardo, Ana Chumachenco, Massimo Quarta e premiato in Concorsi violinistici nazionali ed internazionali come l'Andrea Postacchini ed il Rodolfo Lipizer ha collaborato sin da giovane con musicisti del calibro di M. Sirbu, S. Accardo, Bruno Giuranna, Thomas Ruge, E. Sinaiski suonando per importanti festival musicali in Italia ed all'estero e di Mirco Ceci, diploma e laurea di II livello in Pianoforte con Emanuele Arciuli e diploma in Composizione con Gianluca Baldi al Conservatorio di Bari, numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui Pietro Argento e Premio Venezia, concerti su prestigiosi palcoscenici in Italia e all’estero, tra cui Venezia, Torino, Londra, e Saragozza, e un impegno sempre maggiore in veste di compositore che lo porta a eseguire le proprie musiche in giro per l’Italia.



Una serata colta e raffinata per assaporare le melodie immortali della storia della musica nell’interpretazione di due giovani talenti pugliese.