La presentazione del libro 'Sorella Cozza' di Enzo Vacca al Joy's Pub

Inizia così l'incredibile libro di Enzo Vacca, grande artista poliedrico, nato dal teatro, che ama le parole in tutte le sue forme, che ama far sorridere e riflettere.

Ad accompagnare le parole di Enzo, all'interno di questo lavoro, le bellissime foto di Nicola Amato.



Edito da Mario Adda Editore, "Sorella Cozza" verrà presentato Mercoledì 5 Febbraio h. 21.00 al Joy's Pub da Nicola Morisco.



Il tutto accompagnato da degustazione culinaria a tema.



Enzo Vacca ci intratterrà parlandoci di questo libro fuori dagli schemi, tra aneddoti e ricette dello Stare Insieme Barese.



Un'occasione per incontrarsi di fronte ad una birra, tra ricordi, cozze e tradizioni.



Info e prenotazioni: 0805542854