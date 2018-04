Giovedì 19 marzo alle ore 18,30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



EDIZIONI BRAILLE della casa editrice FALVISION

a cura di Francesca Piccoli



Nell'ambito dell'incontro presenteremo il libro ''La resilienza del tatto'' di Francesca Piccoli



Dialogherà con l'autrice Emanuela Ferri

curatrice della mostra ''SENSOLTRE''



Sensoltre è il primo percorso al buio tra quadri tattili con uso della tecnologia NFC, ideato e realizzato da Informatici senza frontiere onlus.



FaLvision Editore nasce il 23 febbraio 2009 da un'idea del suo direttore editoriale Luciano M. Pegorari vincendo il bando regionale Principi attivi nel 2008. L'obiettivo era ed è creare accessibilità socio-culturale partendo dalla Puglia per relazionarsi all'intero territorio. L'editore produce opere in Braille sin dal 2009 ed ha allargato nell'ultimo biennio l'attività editoriale alle esigenze DSA e BES. Sviluppa, inoltre, editoria italiana e romena. Crea allestimenti tattili per musei ed aree archeologiche nonché percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. Ogni propria opera ha il suo corrispettivo in Braille.



FRANCESCA PICCOLI

Francesca Piccoli nasce a Locorotondo (BA) nel 1977. Laureata in Scienze dell'educazione, consegue un Master in Pedagogia Clinica e si specializza in Legislazione minorile e in Pedagogia della mediazione sociale. Dal 2004 svolge il ruolo di educatore per ragazzi diversamente abili frequentanti la scuola media superiore per la Città Metropolitana di Bari. Nel 2009, insieme ad altri due soci, fonda la FaLvision Editore, casa editrice speciale che pubblica opere in Braille, DSA, BES e letteratura italiana e straniera. Per FaLvision occupa il ruolo di Braille Product Manager. Nel 2017 ha pubblicato La resilienza del tatto, un piccolo saggio che ha come intento quello di creare un contatto tra il mondo di chi vede e quello di chi non vede.