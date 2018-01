La compagnia OnStage al Teatro Norba con il capolavoro felliniano “La Strada”

Venerdì 2 febbraio al teatro Norba di Conversano (Ba), la compagnia Onstage, diretta da Vito Di Leo, porterà in scena lo spettacolo “La Strada”, il dramma musicale tratto dall’omonimo capolavoro del 1954 di Federico Fellini, vincitore del Premio Oscar nel ‘57, come miglior film straniero, e successivamente riproposto in teatro da Germano Mazzocchetti, Massimo Venturiello e Nicola Fano.

Il regista Vito Di Leo si avvale, in questo lavoro, della collaborazione dell’attore barese William Volpicella, qui aiuto regia e nel ruolo del Matto e della supervisione artistica del performer, di origine tarantina, Maurizio Semeraro. In scena con loro ci saranno Marina Tafuri, Francesco Cazzolla, Vittoria Brescia, Valentina Gadaleta, Alessandro Fanizza, Silvia Borella, attori professionisti tutti pugliesi, come anche il cast tecnico. La scenografia è stata concepita in pieno stile urban, con materiale reperito, perlopiù, da fabbriche e cantieri, e assemblata in maniera modulare per essere al servizio di quest’opera poetica e musicalmente molto articolata, che narra del rapporto mancato, pieno di miseria e silenzio, tra l’artista errante Zampanò e la cara Gelsomina, un racconto senza lieto fine.

Il testo di quest’opera tratta temi molto attuali quali l’incomunicabilità nelle relazioni umane, il maltrattamento della donna e le figure ai margini della società, lasciando molto spazio a riflessioni e consentendo di abbracciare un’ampia fetta di pubblico. Non mancano, inoltre, momenti divertenti, emozionanti intrecciati da melodie che toccano l’anima.

Teatro Norba – Piazza della Repubblica, 25 – Conversano (Ba)

Infoline: 3339864427

Inizio spettacolo: 21:00