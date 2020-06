“Non c’è di-stanza che tenga”, tre laboratori di cinema e creatività via streaming della cooperativa I bambini di Truffaut

A luglio partono tre laboratori di cinema e creatività via streaming per continuare a fare formazione e ad essere vicini alle famiglie e ai bambini e alle bambine. S’intitola “Non c’è di-stanza che tenga” il nuovo progetto della cooperativa I bambini di Truffaut, realizzato in collaborazione con Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio-, Apulia Film Commission e Mediateca Regionale Pugliese.

Si lavorerà nel segno di Gianni Rodari con i bimbi e le bimbe di età compresa tra i 6 e gli 11 anni: una regista teatrale, un regista cinematografico e una scenografa seguiranno i piccoli allievi su una piattaforma per raccontare le favole del grande scrittore e pedagogista, del quale quest’anno si ricorda il centenario dalla sua nascita. Per farlo si serviranno di oggetti comuni che i piccoli possono reperire in casa. L’obiettivo è realizzare delle favole animate in racconti video che potranno anche diventare materiale didattico. L’iscrizione è gratuita, ma i posti sono limitati (info sul sito: www.ibambiniditruffaut.com).

Sono in programma un laboratorio di cinema sui temi di attualità per la famiglia e uno dedicato agli adolescenti. Entrambi la visione saranno accompagnate da esperti del settore. Per il primo ci sarà un giornalista e critico cinematografico, che registrerà un video con i contenuti principali del film e degli spunti di riflessione, per permettere una visione più consapevole e completa.

Nel secondo caso qualche giorno prima del film un’operatrice, educatrice, esperta in cinema per bambini e ragazzi registrerà un video, con i contenuti principali del film e degli spunti di riflessione, per permettere una visione più consapevole e completa. Verranno anche proposti una serie di giochi e attività che i bambini potranno svolgere a casa.

I due laboratori cinematografici sono gratuiti e si terranno su una piattaforma dedicata, offerta da CG Digital il servizio di film on demand di CG Entertainment (info sul sito: www.ibambiniditruffaut.com).

Nove le visioni di film previsti dal 7 al 30 luglio a iniziare da “Ernest e Celestine”, un film d’animazione franco-belga diretto da Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner, con la sceneggiatura di Daniel Pennac. Si prosegue con “Babylon Sisters” di Gigi Roccati (9/7), “Azur & Asmar” di Michel Ocelot (14/7), “In un mondo migliore” di Susan Bier (16/7), “Big fish e begonia” di Liang Xuan e Chun Zhang (21/7) “Selfie” di Agostino Ferrente (23/7), “Non ci resta che vincere” di Javier Fesser (28/7) e “L’agnese va a morire” di Giuliano Montaldo (30/7).

Per partecipare è necessario il giorno prima della proiezione da calendario del film, di inviare una mail, specificando nell’oggetto titolo e data di proiezione all’indirizzo ibambiniditruffaut.luisa@ gmail.com. Le modalità di accesso saranno fornite all’indirizzo mail d’iscrizione.