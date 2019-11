Il live di Lazza e Vida Loca nel sabato del Demodè club

Sabato 30 novembre al Demodè Club di Modugno si terrà il concerto del rapper Lazza, che si esibirà con una tappa del suo “Re Mida tour” e a seguire sarà proposto il format Vida Loca, una festa a base di reggaeton, hip-hop, Pop e dancehall.

Farà tappa nella provincia barese con il tour autunnale Japoco Lazzarini, in arte Lazza che, nato nei primi anni ’90, è in attività dal 2011. Ma nel mondo della musica si è addentrato già da giovanissimo, facendosi notare per le sue abilità tecniche messe in mostra nelle battle di freestyle in giro per l’Italia che gli fanno conquistare subito una buona schiera di fan.

Rapper di razza con una sua formazione musicale che viene dalla musica classica, avendo studiato al conservatorio, ha fatto parte dei collettivi Zero2 e Blocco Recordz, nel 2017 pubblica il suo primo album con l'etichetta 333 Mob, "Zzala", un disco rap che usa le sonorità odierne e dà importanza non solo alla musica ma anche alla scrittura e tocca un’ampia gamma di umori e atmosfere. A marzo scorso ha pubblicato il suo secondo album “Re Mida”, distribuito dalla Universal. Questo, che ha raggiunto ottimi risultati, è stato inoltre ripubblicato a ottobre con due nuovi lavori, “Re Mida aurum” con cinque nuovi inediti e “Re Mida piano solo”, che contiene brani eseguiti soltanto con voce e pianoforte.

Durante la sua esibizione eseguirà i suoi brani più apprezzati sia di questi album che del precedente.

Al termine del concerto si farà festa con Vida Loca, il noto format itinerante che propone come musica il “sound urban” oltre a performance varie. In questo primo appuntamento stagionale nella discoteca di Modugno giunta al suo ventesimo anno di attività, diretta dall’agenzia Formidable, in consolle sarà impegnato il dj Tommy Luciani.

Nato a Carrara nel 1980, si è avvicinato all’attività di dj nella seconda metà degli anni ‘90, attraverso una forte passione per la musica hip hop, infatti inizialmente era un ballerino di questo genere. La necessità di scegliere e procurarsi la musica sulla quale danzare lo ha portato ad acquistare il primo kit per mixare e a collezionare dischi in vinile. In seguito, il contatto con l'house music è arrivato durante un viaggio in America. Da qui si è dedicato allo studio tecnico ed emozionale di questo genere. La passione per la buona musica lo spingono ad una ricerca continua che spazia tra generi diversi , che unendosi al suo gusto personale, trasformano ogni dj set in un unico groove ricercato e raffinato, lontano dal suono commerciale e scontato delle radio.

Demodè Club: Via dei Cedri – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 20:00