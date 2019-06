Le storie di Bari con Antonia Cicinato

Sabato 29 ore 19.00 appuntamento con una VISITA GUIDATA TEATRALIZZATA. Antonia donna ambigua e spesso impertinente a spasso per i vicoli della città Vecchia di Bari. Vi racconterà del popolino, dai sorrisi de le pìzze grèsse alle lacrime dello scùbbue. Se riuscirete a seguirla vi porterà alla scoperta dell'arco della Meraviglia e della sua storia, della Testa del Turco, alla Basilica per le storie di San Nicola. Una guida e un attore vi sveleranno aneddoti, leggende e storie legate alla nostra Bari e ai sonetti pungenti della nostra popolana. Un percorso tra l’onirico e il reale, tra il ricordo e l’ideale per conoscere i segreti del cuore storico e pulsante della Città Vecchia in compagnia di Antonia Cicinato.

Costo: 15 euro

Punto d'incontro: piazza del Ferrarese

Prenotazione OBBLIGATORIA a info@pugliarte.it o mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico. L'eventuale disdetta deve essere COMUNICATA ENTRO LE 24H DALL'INIZIO DELL'EVENTO.