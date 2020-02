“LeggiAmo: l'amore per i libri, la cultura e la comunità”: a San Valentino libri in risciò, letture ad alta voce e flashmob

Venerdì 14 febbraio appuntamento nelle piazze di Bari con l’amore per i libri, la cultura e la comunità con l’evento “LeggiAmo: l'amore per i libri, la cultura e la comunità” organizzato dalla rete Bari Social Book, promossa dall’assessorato al Welfare.

Si parte alle ore 15.30, in piazza Diaz, con “Libri in Risciò” e una biciclettata collettiva sul lungomare per raggiungere alle ore 16 circa piazza del Ferrarese, dove si terranno letture ad alta voce a cura dell’APS Idee - Felicità contagiosa.

Alle ore 17 appuntamento sul primo isolato di via Sparano (partendo da Corso Vittorio Emanuele) per il flashbookmob della Biblioteca popolare diffusa e degli Spazi sociali per Leggere ad essa collegati, con letture e performance coordinati dalla coop. soc. Aliante e, a seguire, lo scambio di libri attraverso un grande cerchio “umano” i cui partecipanti si passeranno di mano in mano libri incartati, sino a ritrovarsi con un libro a sorpresa in dono. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare portando con sé un libro incartato da scambiare durante il flashbookmob.

A conclusione dell’evento la raccolta delle schede di iscrizione al sorteggio dei primi Equipaggi del libro che salperanno a bordo della biblio-barca di Bari Social Boat.

Il progetto Bari Social Book, con la rete della Biblioteca popolare diffusa e il Festival del Libro Sociale e di Comunità, è stato finanziato dal Cepell nell’ambito del bando “Città che Legge” e dal Comune di Bari e realizza con la rete cittadina una pluralità di azioni volte a promuovere la lettura nei luoghi sociali di incontro, accoglienza e cura della città per costruire comunità educanti legate al mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie.

Bari Social Book è una rete promossa dall’assessorato al Welfare in collaborazione con oltre 80 tra enti istituzionali ed organizzazioni sociali e culturali. La rete condivide l’obiettivo di promuovere una città solidale ed inclusiva, rilanciando l’importanza del libro e della lettura come volano di coesione sociale e sviluppo del territorio.