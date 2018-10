Vittorio Sgarbi torna al Teatro Palazzo con una doppia data dedicata al genio di “Leonardo

Dopo il successo nelle passate stagioni di “Caravaggio” e “Michelangelo”, Vittorio Sgarbi torna al Teatro Palazzo con una doppia data - venerdì e sabato 15-16 febbraio (ore 21) - dedicata al genio di “Leonardo”. Terzo spettacolo d’arte in cui ritroviamo l’abile miscela di racconto, immagini e suoni capace di disvelare un talento ineguagliabile nelle arti, come negli studi in campo scientifico e ingegneristico. Vittorio Sgarbi anticipa le celebrazioni che si terranno nel mondo per l’anniversario, il 5 maggio 2019, dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita al botteghino del teatro, aperto dal martedi al sabato dalle ore 17 alle 21.

Per INFO 0809753364 - 3661916284