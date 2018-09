Libreria 101 presenta 101 buone ragioni - incontro con l'autore Michele Tortorici

L'intenso programma di 101 Buone Ragioni, il progetto culturale di Libreria 101 (via Cairoli 101) prosegue dopo la recente ripresa delle attività con uno speciale incontro in cui la poesia sarà protagonista assoluta.

Venerdì 22 settembre alle ore 19 il poeta Michele Tortorici presenterà la sua raccolta di componimenti Il Cuore in Tasca (Manni Editore); Tortorici, insegnante e dirigente scolastico siciliano, vanta un curriculum artistico notevole, comprensivo di numerosi saggi, romanzi e raccolte di poesie. Molti dei suoi lavori sono stati tradotti e pubblicati in Francia e hanno riscosso notevole successo; l'autore è inoltre studioso di letteratura italiana e logica ipertestuale applicata ai testi letterari e ai media digitali.

Il Cuore in Tasca è una raccolta di poesie che “parte sì dalle cose, ma per distorcere la loro normale e quieta apparenza” in modo che il verso appaia come un nodo, “nodo che alla mia mente piace sciogliere per sentirmi più libero”, dichiara l'autore.

Dialogherà con il poeta la professoressa Gheti Valente. L'incontro offrirà l'occasione al pubblico di partecipare al concorso 101 Buone Ragioni... +1 libro, una delle tante proposte che lo staff del progetto ha messo in cantiere per arrivare all'evento speciale del primo compleanno della Libreria 101, che si terrà il 28 settembre.



