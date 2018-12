Libreria 101 presenta 101 buone ragioni - incontro con la casa editrice Dots

Il progetto “101 Buone Ragioni” avviato dalla Libreria 101 (via Benedetto Cairoli, 101 a Bari) e giunto alla sua seconda stagione, ha sempre avuto tra i suoi obiettivi l’abbattimento della distanza tra pubblico e ospiti; ha inoltre prestato molta attenzione alle case editrici indipendenti, preziosa risorsa del territorio, che sono state anche in passato ospiti del progetto.

Giovedì 13 dicembre alle ore 19:00 queste premesse daranno vita a uno speciale evento: la casa editrice Dots, nuovissima proposta nel panorama editoriale pugliese e nazionale, incontrerà gli amici e il pubblico di Libreria 101 per parlare della sua avventura e dei suoi progetti… e magari trovare nuove prospettive e punti d’incontro.

Interverranno Alessio Rega e Carlotta Susca, direttori editoriali di Dots, assieme a Michele Casella, Luca Romano, Maurizio Brunialti, Laura Rizzo e Francesco Coletta, alcuni tra gli autori che hanno pubblicato le loro opere con Dots. La moderazione dell’incontro sarà a cura di Mariano Rizzo.



