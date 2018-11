Mazzariol, Dionigi e Bosco ospiti del Libro Possibile Winter

Tre appuntamenti imperdibili sono stati organizzati dal Libro possibile winter nei giorni 21, 22 e 23 novembre per il pubblico dei nostri affezionati lettori: Giacomo Mazzariol mercoledì, Ivano Dionigi giovedì e Federica Bosco venerdì.

Si parte con Giacomo Mazzariol, mercoledì 21 novembre, alle ore 10:00, presso il teatro polifunzionale di Bari Anchecinema. Dopo lo straordinario successo del romanzo di esordio Mio fratello rincorre i dinosauri, Mazzariol, tornato alla scrittura con un nuovo libro dal titolo Gli Squali, farà tappa a Bari con il suo tour di presentazione-spettacolo con la partecipazione del musicista Pietro Brunello. Organizzato in collaborazione con Il Punto Einaudi di Bari, il Libro possibile winter e Anchecinema, si tratta di un evento unico per la Puglia. Uno spettacolo in cui l’autore, in dialogo con il pubblico dei ragazzi presenti e sollecitato da essi, affronterà sfumature inedite, documentando tramite i social, come un grande viaggio per l’Italia, i momenti del suo straordinario racconto.

“Atene e Roma cos’hanno da dire alla nostra gloriosa Europa nel momento in cui le dure e nuove leggi della geografia e della demografia stanno soppiantando il collaudato e rassicurante codice della storia? Le parole di Lucrezio e Seneca come possono interessare l’uomo tecnologico dei nostri giorni che, catturato e frastornato dall’immensa rete dello spazio, ha smarrito la strada del tempo? Credere o capire di fronte a Dio e alla morte? Seguire la lezione dei padri o la rivoluzione dei figli?”.

Sono questi alcuni dei temi che giovedì 22 novembre, il prof. Ivano Dionigi, raffinatissimo e dotto latinista, docente ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, della I Cattedra di Letteratura Latina come successore di Alfonso Traina, affronterà, a partire dalla sua ultima pubblicazione “Quando la vita ti viene a trovare. Seneca, Lucrezio e noi”, edito da Laterza, nel corso di due Lectio magistralis dal titolo “In dialogo con i classici” che si terranno, rispettivamente, la prima presso i Licei Cartesio di Triggiano alle ore 10:30; la seconda, presso il Liceo Scientifico” R. Canudo” di Gioia del Colle alle ore 16:00.

L’incontro, organizzato dal Libro possibile winter in collaborazione con il Liceo Scientifico” Canudo” e l’Associazione dei genitori di Gioia del Colle, è il primo del secondo ciclo di lectio magistralis, che è stato avviato a partire dall’a.s. 2017/2018.

Ultimo appuntamento, ma non per ordine di importanza, venerdì 23 novembre con la scrittrice Federica Bosco che presenta per la prima volta in Puglia “Il nostro momento imperfetto”, edito da Garzanti. L’incontro si terrà alle 18.30, al Libro Possibile Caffè di Polignano a Mare.

Federica Bosco è una scrittrice e sceneggiatrice italiana. Ha pubblicato numerosi romanzi, ha raggiunto il milione di copie vendute ed è stata finalista al premio Bancarella 2012.

In testa alle classifiche per mesi con “Ci vediamo un giorno di questi” (Garzanti), torna in libreria con un romanzo appassionante. Un racconto intimo e coinvolgente, che entra nel cuore del lettore, scombussola le certezze e insegna che il segreto della felicità risiede spesso in un “momento imperfetto”. Dialoga con l’autrice, la professoressa Nina Centrone. Introduce la direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.