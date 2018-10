Valentina Lodovini in scena a Teatro Palazzo con "Tutta casa, letto e chiesa"

Valentina Lodovini interpreta quattro diverse figure femminili. Tutte sfruttate dall'uomo. La casalinga, che all'interno della famiglia ha tutto, meno la cosa più importante, la considerazione del marito. La donna tuttofare che si divide - in corsa affannosa - tra lavoro, famiglia e gestione della casa. La donna sottomessa al piacere dell’uomo nell'atto sessuale. La donna docile e repressa, che accetta senza nulla proferire, ma con dentro il desiderio di ribellarsi. Quattro monologhi comico-grotteschi sulla condizione femminile, in uno spettacolo che si dipana fra un’ironia sapiente e uno slancio alla riflessione e all'impegno sociale.



“Tutta casa, letto e chiesa” è la prima opera scritta a quattro mani daDario Fo e Franca Rame e recitata da quest’ultima per la prima volta nel 1977 alla Palazzina Liberty di Milano. Lo spettacolo è il contributo che Franca Rame ha voluto dare alle lotte del movimento femminista in anni in cui le donne, sottomesse alla cultura del maschio, si sono battute per la loro liberazione, chiedendo parità sociale e sessuale. A distanza di più di quarant’anni dalla “prima”, sorprende come i temi trattati assumano ancor oggi una sorprendente attualità.





TUTTA CASA, LETTO E CHIESA

di Dario Fo e Franca Rame

adattamento e regia Sandro Mabellini

con Valentina Lodovini



Per INFO su Abbonamenti 0809753364 - 3661916284



I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita a partire dal 15 ottobre 2018.