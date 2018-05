Lotta agli sprechi alimentari, all'Officina degli Esordi un incontro sulle opportunità della nuova legge 166

Venerdì 25 maggio, alle 17, presso l’Officina degli Esordi (via Crispi 5 – ingresso via Trevisani ) arriva la prima firmataria del nuovo testo normativo contro lo spreco alimentare. A confronto imprenditori, operatori del terzo settore ed amministratori per fare il punto circa l’attuazione della legge e avviare un confronto per la costruzione di reti solidali.

Quali sono gli effetti prodotti dalla legge 166 contro lo spreco alimentare? E che opportunità si aprono per le imprese e gli enti locali che decidono di investire in questa forma di responsabilità sociale? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro che si svolgerà venerdì 25 maggio, all’Officina degli Esordi (ore 17), con Maria Chiara Gadda, deputata del Pd, prima firmataria del testo di legge che ha riformato l’impianto normativo contro lo spreco alimentare, semplificando le procedure burocratiche per il recupero delle eccedenze alimentari ed incoraggiando forma innovative nel campo della diffusione di corretti stili di vita.

L’incontro si inserisce tra le attività promosse a sostegno del “Frigo Solidale”, progetto ideato da Kenda Onlus, finanziato da “Fondazione Con il Sud”, e sostenuto da una rete di soggetti associativi tra cui l’Aps Farina 080 che con Avanzi Popolo 2.0 porta avanti da circa quattro anni una serie di attività orientate al contrasto dello spreco di cibo attraverso una rete diffusa di attivazione sul territorio regionale.

L’incontro sarà l’occasione per costruire reti di collaborazione, condividere esperienze, chiarire alcuni aspetti normativi della legge 166 e come essa sia stata recepita e ulteriormente valorizzata attraverso la nuova legge regionale contro gli sprechi (13/2017) che ha avviato un percorso con gli operatori locali del settore per promuovere strumenti d’innovazione nella lotta agli sprechi.