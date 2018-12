Il rapper Luchè in concerto al Demodè di Modugno con il suo ultimo lavoro 'Potere'

Sabato 22 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba) all’interno del “Sottosopra Tour Club”, format che porta a esibirsi grandi artisti della scena hip-hop e trap italiana nelle location più suggestive e rinomate della Puglia, si esibirà il rapper Luchè, con il suo tour promozionale dell’ultimo cd “Potere”.

Nato a Napoli nel 1981, Luca Imprudente nome anagrafico del cantante, è cresciuto nel quartiere Marianella di Napoli, dove si è avvicinato alla musica. Il suo percorso ha avuto inizio ha dato inizio nel 1997 quando, insieme al rapper e amico Ntò, ha fondato i Co'Sang. Primo lavoro discografico ufficiale è stato il brano “Paura che passa”, contenuto nell’'album “Spaccanapoli” del collettivo napoletano Clan Vesuvio, tra i pionieri dell'hip hop napoletano. In attività fino al 2012, il duo Co’Sang ha realizzato due album e un mixtape. Nel 2005 è stato pubblicato “Chi more pe' mme” e quattro anni più tardi “Vita bona”. A questi due nel 2010 è seguito la raccolta non ufficiale “Poesia cruda Mixtape Vol. 1”. Dal 2012 Luca ha intrapreso il percorso da solista. “L1” è l’album d’esordio, pubblicato a giugno, contenente dodici tracce di cui alcune registrate insieme ai Club Dogo e ai rapper Marracash e Emis Killa. Due anni dopo è stato pubblicato “L2”, composto da 16 brani e un remix con artisti come lo stesso Marracash, Clementino e Achille Lauro. A questi due lavori è seguito nel 2015 il terzo album, Malammore, pubblicato dalla Universal, che ha visto la partecipazione di vari artisti, tra i quali Guè Pequeno e Baby K. Dopo circa due anni di inattività è arrivato “Potere”, una raccolta di culto con rime dirette e intense, un disco duro, adulto, senza compromessi e lontano dalle mode contenente le feauturing di artisti quali Enzo Avitabile, Guè Pequeno, CoCo e Paola Imprudente, soprano e sorella di Luchè.

Durante l’esibizione Luchè proporrà i brani del suo ultimo lavoro discografico contenente sedici tracce frutto di quanto il rapper di Marianella ha vissuto fin ad oggi, tra cui “Je Ce Credevo”, e “Al Mio Fianco”, che hanno anticipato l’uscita dell’album. Non mancheranno inoltre i successi della sua discografia come “O' Primmo Ammore” e “Che Dio mi benedica” , contenuti nel suo terzo album.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 21:30