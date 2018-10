A Ruvo di Puglia ritorna 'Luci e suoni d'Artista', designer, artisti, artigiani con le loro opere illuminano la città

Torna dal 7 dicembre a Ruvo di Puglia “Luci e Suoni d’Artista” per la sua terza edizione. Il progetto, ideato dall’Assessorato alla Cultura del Comune, è realizzato da designer, artisti, artigiani in collaborazione con cittadini di ogni generazione e provenienza, che contribuiscono ad illuminare la città con opere autoprodotte.

Un evento attesissimo da tanti pugliesi, l’accensione delle luminarie, a Ruvo di Puglia è uno spettacolo imperdibile.

Anche quest’anno il 7 dicembre sarà inaugurato il percorso luminoso a partire da Piazza Matteotti e per tutto il borgo antico sino alla bellissima Cattedrale.

Le luminarie resteranno poi accese fino al 3 febbraio.