Lucio Corsi in concerto all'Officina degli Esordi

Lucio Corsi farà tappa a Bari il prossimo 15 maggio 2020 all'Officina degli Esordi per presentare il terzo album "Cosa faremo da grandi?".

Con questo suo ultimo lavoro, il giovane cantautore toscano si interroga sulle incertezze della crescita umana e spirituale: “Concedersi la possibilità di vivere fino in fondo un momento di insicurezza significa poter scoprire la propria magnifica creatività”.



Lucio Corsi è un ragazzo di ventisei anni, proveniente da Val di Campo di Vetulonia. Nel 2012 dopo varie esperienze con gruppi della zona si trasferisce a Milano. Nella città tentacolare fonda un duo musicale con il quale inizia a suonare sia nei locali che in strada. Con una buona dose di cocomeri, dinosauri, farfalle e sigarette per la testa decide di intraprendere la carriera solista proponendo brani propri in italiano. Ha all’attivo due CD, Altalena Boy/VetuloniaDakar (prodotto da Federico Dragogna, che raccoglie i brani dei suoi primi due Ep) e Bestiario Musicale, entrambi pubblicati da Picicca Dischi. Nel 2017 ha aperto i concerti del tour teatrale dei Baustelle e di BRUNORI SAS; ha suonato in giro per l’Italia partecipando a vari festival tra cui il Festival Di Musica Distesa e al Miami Festival.

Date le recenti disposizioni governative, il concerto di Lucio Corsi è posticipato a venerdì 15 maggio sempre all'Officina degli Esordi di Bari.

I biglietti già acquistati con la data del 7 marzo restano validi.

Per chi invece volesse rinunciare, si può richiedere il rimborso del biglietto entro il 21 marzo presso il rivenditore da cui è stato acquistato.

LUCIO CORSI IN CONCERTO

Venerdì 15 maggio 2020

Officina degli Esordi, via F. Crispi n. 5, 70123 Bari (BA)

Inizio ore 21:00

Biglietto: 12,00 euro + d.p.

Prevendite disponibili su Dice, Ticketone e Vivaticket

Infoline: +39 393 9639865