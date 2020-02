Lunetta Savino tra comicità e tragedia al Teatro Radar in ‘Non farmi perdere tempo’

Comicità e tragedia si incrociano sul palco del teatro Radar di Monopoli, dove Lunetta Savino porta in scena ‘l’epifania’ di Tina, la protagonista di Non farmi perdere tempo. Una “tragedia comica per donna destinata alle lacrime”, in programma sabato 22 febbraio alle ore 21 e domenica 23 febbraio alle ore 18, ottavo appuntamento della Stagione di Prosa 2019/2020 Teatri di Bari al Radar, a cura di Teresa Ludovico.

Una produzione Arteteca - Laprimamericana – Mater, per due serate all’insegna del grande teatro all’interno del gioiello architettonico riaperto nel 2018 dopo decenni di abbandono, che per il secondo anno consecutivo vede la stagione di prosa curata da Teatri di Bari.

Lo Spettacolo

di Massimo Andrei

con Lunetta Savino, Eduarda Iscaro

scene Daniele Stella

costumi Annalisa Ciaramella

musiche Claudio Romano

Tragedia comica per donna destinata alle lacrime.

Pièce sulla preziosità del tempo a disposizione di una donna sola. Tina la protagonista ad un certo punto della sua vita decide di affrontare e concludere molte delle faccende ordinarie e straordinarie, delle aspirazioni e passioni che ha sopportato, rimandato o aspettato per molto tempo.

Siano esse familiari o d’amore o di lavoro o di divertimento, vanno affrontate adesso. Il tempo stringe. Naturalmente non tutto si può fare, ma vale sempre la pena cercarne o perlomeno conquistarsene “la possibilità”.

Grande prova d’attrice, con due registri recitativi apparentemente opposti come quello comico e tragico, ma che qui riescono a procedere parallelamente.

Per info: 335 756 47 88. Il botteghino del teatro Radar è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19.30.

Biglietti

PLATEA

Intero 22,00

Ridotto (under 25 e convenzionati con acquisto di 5 tagliandi) 19,00

GALLERIA

Intero 19,00

Ridotto (under 25) 16,00

Ridottissimo (under 18 e aderenti al protocollo di rete) 12,00