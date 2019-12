Ma che natura! mostre ed eventi d'arte ad Adelfia

“Ma Che Natura!" Visioni e prospettive sull'ambiente in cui viviamo -dal 16 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020- Alauda, associazione per le arti e la cultura, con sede ad Adelfia (BA), organizza e promuove per il terzo anno consecutivo, un progetto artistico espositivo che mira a portare l’arte vicina alle persone, attraverso qualità, accessibilità e azioni artistiche di promozione sociale e territoriale.

Arte come riflessione critica sull’essere umano, attorno alla tematica “natura, ambiente e territorio”, in cooperazione con la Scuola Secondaria di Primo Grado, la Pro Loco di Adelfia e con il patrocinio del Comune di Adelfia.



Le date delle mostre di "Ma Che Natura!"



15 dicembre 2019, ore 11.00

Torre Normanna in pazza Galtieri n.26, Adelfia (Bari)

*pre-evento con l'avvio dell'esposizione di creazioni realizzate da alunne e alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Adelfia.



16 dicembre 2019, ore 20.00

Ex Municipio in via Rutigliano n.2, Adelfia (Bari)

*Inaugurazione e avvio dell'esposizione d'arte di respiro internazionale con opere di artisti provenienti da tutta Italia e internazionali

*Inaugurazione con performance di Iula Marzulli "Per vedere la vigna fiorire"



21 dicembre 2019, ore 18.30

Ex Municipio in via Rutigliano n.2, Adelfia (Bari)

*Presentazione del libro "La rivoluzione perduta di poeti" di Andrea Semplici, Polaris Casa Editrice



Espongono: Alessia Amati, Angela Cascini, Angela Regina, Annamaria Cacciapaglia, Anna Kölle, Antonio Delluzio, Arnaldo Negri, Carla Massimetti, Cinzia Scarpa, Cristina Iotti, Concetta Russo, Clara Patella, Donatella Alibrandi, Daniele Nitti, Demetrio Scopelliti, Emanuela Casagrande, Francesca Pastore, Francesca Pracilio, Francesco Mosca, Giuseppe Regina, Grazia Salierno, Ida Chiatante, Ilaria Gonnelli, Iula Marzulli, Jara Marzulli, Jessica Spagnolo, Katia Scorza, Laurà Zerbib, Laura Muolo, Leo Ragno, Luigi Scaringello, Maria Ditaranto, Marina Mancuso, Massimo Cellamare, Michele Franco, Michele Di Pinto, Nico Angiuli, Paky Bruno, Rocco Carnevale, Roberta Pepe, Roberto Praderio, Sebastiano Plutino, Valeria Di Ponio, Valentina Porcelli, Tania Tullo, Tom Colbie, Vanna Carlucci, Vincenzo Mascoli, Viviana Cazzato.



Il progetto “Ma Che Natura!” vuole porre l’accento sulla capacità dell’arte di essere vivo strumento di conoscenza e indagine attorno a tematiche attuali, unendo alla bellezza dell’arte la necessità di nutrire la consapevolezza sul mondo in cui viviamo.



info e prenotazioni visite:

333 6576674 // 349 5627533 - alauda.ala@gmail.com