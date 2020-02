'Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar', a Palazzo Rubino Art Cafè

Ogni venerdì a Palazzo Rubino Art Café, serata dedicata al piano bar, quello di una volta, che potevi ascoltare in maniera discreta mentre assaporavi una bevanda o mangiucchiavi qualcosa o, perché no, cercavi di far colpo sulla morosa. Cercheremo di ricostruire l'atmosfera del tempo che fu. Ci sarà la pantera che sta con lui ma, immancabilmente, scruta il pianista che dedica canzoni, la guardarobiera che vende sigarette e tutti i fumatori si fanno le illusioni e non mancherà la soubrette con il fondoschiena scollato e i fotografi tutti lì in cerca di effusioni e, poi, ci saranno le musiche che la faranno da padrone. Per il primo appuntamento Nancy Murgolo e la Brisound in trio. L'ingresso sarà libero con una consumazione a scelta....se vuoi rivivere o, semplicemente, conoscere quell'atmosfera, vienici a trovare..... Per info: 3713582645