Al Galleria 'Mai visti', il grande cinema che non ti aspetti

MAI VISTI è la rassegna dedicata al grande cinema internazionale che spesso non trova adeguato spazio nella programmazione italiana. Film appassionanti, rocamboleschi, commoventi e sempre intensi, diretti dalle più interessanti firme del panorama mondiale.

Realizzata dall’associazione Utòpia 2100, in collaborazione col Multicinema Galleria e l’associazione Pool, MAI VISTI intende realizzare una proposta cinematografica alternativa a quella “da cassetta”, con lungometraggi mai proiettati a Bari e che solitamente trovano spazio nei migliori festival internazionali. La rassegna vuole dunque proporre una risposta all'omologazione della distribuzione cinematografica, spesso appiattita sulle proposte per il grande pubblico e poco incline a scommettere su titoli di alto culturale e artistico. Con questa mission l'associazione Utòpia 2100 ha realizzato una selezione avventurosa, che intreccia stilemi e codici linguistici, passando agevolmente dal thriller al noir per arrivare al documentario, oltrepassando i limiti di genere per proporre una collezione di film affascinanti e memorabili.

La prima pellicola selezionata per MAI VISTI è "Fratelli Nemici", il lungometraggio di David Oelhoffen con produzione franco-belga che sarà proiettato al Multicinema Galleria lunedì 4 novembre alle ore 20,30 (infotel: 080.521.45.63).

PROGRAMMA

Orario proiezione: 20.30

Biglietto singola proiezione: 5,00€

Abbonamento a 5 film: 20,00€



Lunedì 4 Novembre

FRATELLI NEMICI

Di David Oelhoffen



Una storia di due vecchi amici d’infanzia, Manuel e Driss che da adulti hanno scelto strade diverse: Driss è ora poliziotto, mentre Manuel è malvivente in una Parigi periferica dove i regolamenti di conti tra famiglie sono all’ordine del giorno. Quando il più grande affare di Manuel va storto, i due si incontrano e si rendono conto di avere bisogno l’uno dell’altro se vogliono sopravvivere nei rispettivi mondi…



Lunedì 11 Novembre

THE BRINK – SULL’ORLO DELL’ABISSO

di Alison Klayman

(Versione Originale con sottotitoli in italiano)



Ritratto di Steve Bannon, stratega di Donald Trump fino alla sua estromissione nell’estate del 2018 e ideologo della nuova destra estremista statunitense. Il film campione d’incassi in America ci offre uno spaccato della crociata politica post-Trump dell’ex consigliere e i suoi piani per l’Europa.



Lunedì 18 Novembre

THE RIDER – IL SOGNO DI UN COWBOY

di Chloé Zhao



Dopo un tragico incidente a cavallo, il giovane cowboy Brady (Brady Jandreau) vede i suoi sogni sfumare: scopre infatti che non potrà più gareggiare. Tornato a casa nella riserva indiana di Pine Ridge, South Dakota, Brady lotta per superare il trauma dell’incidente, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Un film intenso in cui Brady dovrà capire come mantenere l’unico senso di sé che abbia mai conosciuto.



Lunedì 25 Novembre

AMERICAN ANIMALS

di Bart Layton



Basato su eventi realmente accaduti, il film racconta la storia di una delle più audaci e sorprendenti rapine della storia americana. Spencer e Warren studiano all’università, ma vogliono dare una svolta alla loro vita e per farlo sono pronti a tutto. Il loro obiettivo diventa rubare un rarissimo libro antico, che malgrado l’enorme valore viene custodito nella biblioteca universitaria senza particolari misure di sicurezza.



Lunedì 2 Dicembre

TESNOTA

di Kantemir Balagov



1998, Nalchik, Caucaso. Una famiglia ebrea viene sconvolta dal rapimento del figlio minore. Evita la polizia e si stringe nella comunità di appartenenza, ma i conflitti latenti esplodono e Ilana, la sorella, si ritrova a lottare contro tutto e tutti.