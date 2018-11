A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della stagione di prosa “GEOGRAFIE DEI SENTIMENTI” con lo spettacolo



MAMMA, PICCOLE TRAGEDIE MINIMALI

di Annibale Ruccello



regia Roberto Bonaventura

con Gianluca Cesale

Il Castello di Sancio Panza





Lo spettacolo mette in scena l’ultimo testo scritto dall’autore campano di culto, Annibale Ruccello, scomparso prematuramente.



Quattro esilaranti atti unici per quattro donne diverse, di nome Maria, e un attore, da solo, a interpretarle con la schiettezza della parlata popolare napoletana e la parodia dell’italiano televisivo degli anni 80.



Piccole tragedie del quotidiano e al centro il sentimento materno che, in un crescendo di follia, assume a tratti caratteri inquietanti in un contesto di comicità che scivola nel grottesco.



I quattro atti unici rappresentano uno dei vertici dell’opera drammatica di Ruccello, rappresentante di quella generazione del “nuovo teatro napoletano” che ha aspirato ardentemente alla creazione di una scrittura scenica, fortemente legata alla realtà, ma al tempo stesso capace di rivelare l’aspetto umoristico e ironico anche all’interno di situazioni tragiche.