La band Måneskin in concerto al Demodè Disco Club di Modugno

Venerdì 30 novembre al Demodè Club di Modugno (Ba) arriveranno i Måneskin, band rivelazione dell’anno. La band romana composta dai giovanissimi Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, si esibirà con il “Il ballo della vita tour”, live itinerante con il quale stanno promuovendo l’omonimo album, pubblicato il 26 ottobre 2018 da Sony Music e certificato “disco d’oro” in una sola settimana. Dopo aver debuttato il 10 novembre a Senigallia e aver calcato i palchi di Firenze, Padova, Bologna e Milano, anche nell’unica tappa pugliese la band proporrà un live che non mancherà di stupire il suo pubblico con gli inediti estratti dal nuovo album e i due grandi successi “Choesen” e “Recovery”, in uno show sempre più coinvolgente, che metterà in evidenza il level up del gruppo, fattosi conoscere dal grande pubblico durante l’esperienza nel talent show “X-Factor”, nel 2017. Alcuni dei componenti, tra i 17 e i 19 anni di età, si conoscono fin dai tempi delle medie, ma è solo nel 2015 che i ragazzi hanno iniziato a suonare insieme, scegliendo un nome che viene dalla Danimarca, paese d’origine della bassista e significa “chiaro di luna”. Il loro sound è caratterizzato dalle diverse influenze musicali dei membri: un mix di rock, rap/hip hop, reggae, funky e pop.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006