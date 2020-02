La “Festa del Raccolto” alla scuola Gorjux di Bari realizzata dagli alunni dell'istituto

Mercoledì 5 febbraio nella sede Gorjux dell’IISS Gorjux-Tridente-Vivante di Bari si terrà la “Festa del Raccolto”, un momento di presentazione dei risultati dell’attività di coltivazione, iniziativa per gli alunni con disabilità e ai loro compagni di classe.

Realizzato nell’ambito del Progetto P.O.F. / P.C.T.O. “Cardoncelleria Gorjux” 2019/2020, A cura delle prof.sse Francesca Campa e Chiara Paulicelli, coadiuvate dalla prof.ssa Teresa Stimola, coordinatrice del Dipartimento di Sostegno e da tutte le docenti specializzate ed educatrici degli alunni coinvolti, questo progetto punta alla valorizzazione di un bene pubblico attraverso lo sviluppo di buone prassi, utilizzando lo strumento dell’agricoltura sociale.

Dallo scorso anno è stata avviata un’attività agricola produttiva e duratura, con una serra per la produzione di funghi e un pezzo di terra per l’orto, utilizzando gli spazi presenti. In questo contesto di istruzione i ragazzi hanno l’occasione di muovere significativi passi verso lo sviluppo delle autonomie, l’acquisizione ed il consolidamento di abilità sociali spendibili nella quotidianità, attraverso percorsi ed attività inserite nel Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. A questo progetto infatti, ha collaborato anche la Cooperativa Sociale “Semi di vita”, che dal 2014 gestisce un terreno di due ettari nel cuore di Bari, producendo grazie al lavoro dei soci della cooperativa, ortaggi stagionali, fichi e fichi d’india e spezie tutto rigorosamente biologico.

La “Festa del Raccolto”, che vedrà la partecipazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto “Gorjux-Tridente-Vivante” prof. Donato Ferrara e di vari rappresentanti delle Istituzioni Locali, avrà inizio alle 10 e si concluderà con un piccolo buffet.

Istituto Gorjux Tridente Vivante – Via Raffaele Bovio, 3 – Bari

Infoline: 0805461463